Regjeringen varsler gransking av barnevernet

Mange alvorlig psykisk syke barn ender opp som kasteballer i barnevernet, og mange av dem får ikke den helsehjelpen de trenger, viser en gjennomgang Aftenposten har gjort.

Gjennomgangen viser også at 261 barn fra hele landet er flyttet over 2.000 ganger siden barnevernet overtok omsorgen. De bodde i snitt to måneder på én institusjon før de måtte flytte igjen, ifølge avisen.

Dette er mer enn det barnevernet selv mener er forsvarlig og fører til at barna, som har krav på stabilitet, i mange tilfeller blir sykere.

– Det er en tung sak. Jeg tenker veldig mye på dette. Det skal ikke være sånn at et system skal være en driver til å bli sykere. Jeg tar dette på stort alvor og vil gjøre noe med det, både på kort sikt, men også på lengre sikt med en systemendring, sier Toppe til Aftenposten.

Toppe krever at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) skaffer den oversikten som myndighetene mangler.

– Vi må få oversikt over antallet barn i barnevernet med alvorlig psykisk sykdom. Vi må vite hva vi gjør med disse barna i dag og kartlegge om regionene mener det er svikt rundt dem, sier Toppe.

Toppe og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) innrømmer at de mest alvorlig psykisk syke barnevernsbarna ikke har et godt nok tilbud.

– I juni får helseregionene et oppdrag fra meg om å prioritere barn og unge. Vi planlegger økt kapasitet, både for de som trenger poliklinisk behandling, men også døgnplasser, sier Kjerkol.

