Rapporten om politiets innsats under Kongsberg-angrepet legges fram tirsdag

Utvalgsleder Steinar Henriksen, politidirektør Benedicte Bjørnland, politimester i Sørøst politidistrikt, Ole B. Sæverud og konstituert PST-sjef Roger Berg er til stede når rapporten legges fram hos Politidirektoratet klokken 12 tirsdag.

Politiet fikk klokken 18.13 den 13. oktober i fjor melding om at en person hadde skutt etter folk med pil og bue på Coop Extra på Vestsiden i Kongsberg.

Klokken 18.17 ble det lest ut en melding om at det er en PLIVO-hendelse som står for «pågående livstruende vold». Rett etter var de to første politimennene framme på Coop. De valgte å ikke ta på seg hjelm og fullt verneutstyr, til tross for at de fikk beskjed om å gjøre det. Da Kongsberg-saken gikk i Buskerud tingrett i mai og tidligere i juni, sa politiets innsatsleder at det er opp til de enkelte om de velger å ta dette på seg.

Inne i butikken ble de to politimennene etter kort tid beskutt med piler av Espen Andersen Bråthen, og de trakk seg tilbake for å ta på seg verneutstyr. I retten sa de at de trodde at Bråthen da var isolert inne i butikken. Mens politiet tok på seg verneutstyr, tok Bråthen seg ut gjennom en nødutgang bak i butikken.

Ute på gata skjøt han mot flere tilfeldige forbipasserende, før han gikk ned til Hyttegata der han drepte fem mennesker.

I tillegg til politiets innsats, er samhandlingen mellom politiet og PST også evaluert i rapporten. PST kjente til Bråthen, og i 2018 mente de at det var en risiko for at Bråthen kunne begå et «lavskala angrep med enkle virkemidler i Norge».

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen