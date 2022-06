Stort snøskred i Loen har tatt minst fire biler – en mann og en baby skadd

Innsatsleder Tormod Hvattum i politiet sier til Bergens Tidende at fire biler er tatt av skredet. Det har vært folk i bilene, sier han.

– Det er usikkert om alle de er gjort rede for, sier Hvattum.

Han sier at minst en mann og en baby er skadd. Hovedredningssentralen opplyser til Dagbladet at de to er lettere skadd.

– Situasjonen er per nå uoversiktlig, og politiet jobber sammen med de andre nødetatene for å skaffe oversikt over omfang og om noen er tatt av raset, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.

Nødetatene sier det er fare for nye ras. Personalet på Kjenndalsstova bistår i redningsarbeidet.

– Vi har ikke tid til å prate nå. Vi jobber med å hjelpe de som er evakuert, sier eier av fjellstua, Ingvill Tronrud, til NRK.

Hundepatruljer på vei

Hundepatruljer er på vei med helikopter til stedet for å gjøre søk i raset så snart det er forsvarlig for mannskapene.

Skredet har gått i et turistområde ved Loen, og nødetatene har rykket ut med store ressurser. En luftambulanse fra Førde er sendt til stedet.

– Skredet har nådd veibanen og tatt med seg noen biler og campingvogner. Situasjonen er fremdeles uavklart, sier Hvattum til NRK.

Hvattum sier at skredet er svært stort, og at hele fjellsiden er rensket for snø. Han forteller videre at situasjonen er svært uavklart.

Skredet er på 400 meter

Bergens Tidende skriver at skredet ble varslet klokken 13.30 av en person som kjøre innover i dalen og så at skredet gikk.

Skredet er på 400 meter og deler Kjenndalen i to. Det er folk på begge sider av skredet.

– Vi er på stedet med mannskap fra Stryn og Olden. Ambulanse, politi og ressurser fra luftambulansen er der og, sier vaktkommandør Stian Kvam i 110-sentralen Vest til NTB.

– Det har vært et snøskred lenger oppe, og så har det dratt med seg forskjellige masser på vei ned, sier Cecilie Øversveen ved Hovedredningssentralen.

Bergens Tidende skriver at mer enn 20 personer står fast i området på grunn av skredet, og at det jobbes med å få dem trygt ut av skredområdet.

Skredet har gått mellom Kjenndalsstova og Kjenndalsbreen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen