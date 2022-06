Norsk Folkehjelp skal rydde miner i Ukraina

Krigens folkerett forbyr bruk av miner i krig. Likevel er det blitt lagt ut svært mange miner som en del av krigen i Ukraina.

– Da vi var i Ukraina for fire uker siden, møtte jeg en gammel venn. Han hadde aldri sett noe lignende i karrieren sin, sier Per Håkon Breivik, leder for avdelingen mine- og eksplosivrydding i Norsk Folkehjelp, til Vårt Land.

Områdene som kan være minelagt er på totalt 300.000 kvadratkilometer. Til sammenligning er Norges samlede areal på 385.207 kvadratkilometer.

Når Norsk Folkehjelp nå snart starter mineryddingen, skal de bruke minehunder. Disse har stor rekkevidde.

Breivik sier minerydding ikke er så farlig som det kan høres ut til. Norsk Folkehjelp har drevet med minerydding internasjonalt i 40 år, og har derfor kunnskap om hvordan dette skal gjøres uten at det koster mineryddere livet.

– Vi har sikre prosesser, ekspertise og utstyr som skal til for at dette ikke er farlig for oss, sier Breivik.

[ Britenes forsvarsminister lover mer støtte til Ukraina ]