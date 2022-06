Mehl ber EU-landene akseptere at nordmenn reiser med utgåtte pass

Emilie Enger Mehl (Sp) deltar fredag på EUs innenriksministermøte i Luxembourg, og sier hun vil snakke med representanter fra forskjellige land for å forsøke å få det til, skriver TV 2.

Hun har tidligere sendt brev til alle Schengen-landene, USA og flere land hvor hun ber om dette.

– Det er for tidlig å si om dette blir en mulighet. Vi har fått noen tilbakemeldinger om at dette er noe man må se nærmere på. Vi har i tillegg til Schengen sendt til Storbritannia, Canada og USA, for å undersøke mulighetene, sier hun.

Det er for tiden lang ventetid for å få time til å få nytt pass. Samtidig har passprodusenten Thales store leveringsproblemer.

