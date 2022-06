LO vil fjerne anbud på kollektivtransporten

– Om LO får norske fylker til å drive kollektivtransport med egne ansatte, blir det mer penger til kollektivtrafikk, og den vil bli bedre siden de ansatte kan bidra mer til å utvikle tilbudet, sier Stein Guldbrandsen til Klassekampen.

Guldbrandsen sitter i ledelsen i Fagforbundet og fikk på LO-kongressen gjennomslag for et forslag om at all kollektivtrafikk skal eies og drives av det offentlige.

Busstransporten i fylkene lyses i dag ut på anbud, og kontraktene er fordelt på seks store konsern. Disse er igjen eid av multinasjonale investeringsselskaper, skriver Klassekampen.

Ifølge avisen vil LO fram til valget neste år jobbe for å overbevise de rødgrønne partiene om å gå bort fra anbudsordningen.

