Alle tog på Østlandet stanser i to timer på tirsdag

Skal du ut og reise med tog på tirsdag, bør du legge reisen utenom tidsrommet mellom klokken 11 og 13.

Klokka 11 skal alle tog kjøre til nærmeste stasjon og bli stående der i to timer, melder FriFagbevegelse. Det settes ikke opp buss for tog under streiken.

Streiken skyldes at Norsk Jernbaneforbund (NJF) og Norsk Lokomotivmannsforbund mener regjeringen bryter Hurdalsplattformen og fortsetter konkurranseutsetting av jernbanen.

Det til tross for at regjeringen har varslet direktetildeling til Vy og Flytoget.

– Holder ikke løftene

– Regjeringen har ikke holdt det de har lovet, sier Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF).

– Folk må rett og slett klare seg uten toget i to timer. De får enten finne andre transportmidler eller slå tiden i hjel på en annen måte, sier han.

Forbundsleder Jane B. Sæthre i NJF sier at de har advart mot oppdelingen av togproduksjonen i og rundt Oslo.

– Vi streiker fordi vi er skuffet over at regjeringspartiene ikke følger opp jernbanepolitikken de gikk til valg på, sier Sæthre.

NTB har bedt Samferdselsdepartementet om en kommentar fra samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Vy: Dette er dine rettigheter

Vy opplyser i en pressemelding at det er en lovlig streik, og at alternativ transport ville ha vært streikebryteri. Samtidig skriver togselskapet at reisende ikke vil få refundert utgifter til annen transport.

– Velger du å ikke reise fordi toget ditt er påvirket av streik, kan du avbestille billetten innen avgang og få pengene tilbake. Dette gjelder også lavprisbilletter hvis billetten ble kjøpt før midnatt natt til 4. juni, skriver Vy.

Vy skriver også at de vil gjøre sitt beste for å få alle tog tilbake i trafikk så fort som mulig.

Alle lokal- og intercitytog fra Vy på Østlandet, Flytoget og Gjøvikbanen blir stående i to timer. I tillegg blir Go-Ahed, SJ og VY på strekningene Kongsberg-Oslo, Lillehammer-Oslo og Hønefoss-Oslo stanset.

