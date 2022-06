Slipper unna plastforbudet

Starbucks og Kaffebrenneriet er blant dem som fortsatt bruker plast, selv om plastforsøpling har vokst til et akutt globalt forurensningsproblem.

Mål for 2030

– Det stemmer at vi bruker plastbeger til enkelte av våre drikker, sier markedssjef Marit Toverud i Kaffebrenneriet.

– Disse er laget av minimum 50 prosent resirkulert plast og kan resirkuleres som plast. Pappkoppene egner seg dessverre ikke til disse produktene, fortsetter Toverud.

Det er blant annet ulike fruktbaserte drikkevarer som både Kaffebrenneriet og Starbucks selger med plast på kjøpet. Men det skal bli mindre av dette etter hvert, er planen.

– I Starbucks har vi forpliktet oss til et mål om å redusere bruken av engangsprodukter med 50 prosent innen 2030, opplyser markedssjef Ida Baardseth.

– Samtidig jobber vi for at gjenbrukbare alternativer skal være det eneste langsiktige alternativet for å oppnå en ressurspositiv drift av våre kafeer, tilføyer hun.

Også Kaffebrenneriet vil gjerne endre dagens plastbruk.

– Vi tester fortløpende aktuelle alternativer fra våre leverandører og bytter gjerne dersom det kommer et mer miljøvennlig alternativ som er egnet til de kalde drikkene våre, sier Marit Toverud.

Klima- og miljødepartementet vurderer nå hvordan vi skal sikre at forbruket av plastglass reduseres, opplyser Hege Rooth Olbergsveen, seksjonsleder i seksjon for avfall og gjenvinning i Miljødirektoratet. (Fartein Rudjord)

Like stort problem

EUs direktiv om plastprodukter trådte i kraft i fjor, også i Norge. Det omfatter og regulerer bruken av en rekke engangsprodukter av plast. Direktivet innebærer at det nå er forbudt å omsette følgende produkter av plast: q-tips, gafler, kniver, skjeer, spisepinner, tallerkener, sugerør, rørepinner til drikkevarer, ballongpinner og festemekanismer til slike pinner, samt matbeholdere, drikkevareemballasje og drikkebegre av ekspandert polystyren.

Men plastglass er det altså ikke forbudt å omsette.

– Ja, slike engangs plastglass er det fortsatt lov å bruke, selv om de utgjør et like stort forsøplingsproblem som andre plastprodukter som for eksempel sugerør og engangsbestikk, bekrefter seksjonsleder Hege Rooth Olbergsveen i Miljødirektoratet.

– Hovedgrunnen til at engangs plastglass ikke er forbudt er at det ikke finnes fullgode alternativer som er helt uten plast og som kan brukes i alle relevante sammenhenger, forklarer hun.

– Men Norge og andre EU- og EØS-land er forpliktet til redusere forbruket av dem i årene framover, påpeker Olbergsveen også.

– Klima- og miljødepartementet vurderer nå hvordan vi skal sikre at forbruket reduseres.

Tester gjenbruk

Plastartiklene det nå er forbudt å omsette, er valgt ut på bakgrunn av funn ved strandrydding i Europa. Mellom 80 og 85 prosent av det som har forsøplet europeiske strender er plastprodukter.

EU-kommisjonen anslår at plastdirektivet regulerer 86 prosent av plasten som finnes på disse strendene. Oppfølgingen av plastdirektivet kan derfor redusere den marine forsøplingen.

– Hvor stor andel av forbruket som kan erstattes med ombruksløsninger, avhenger av om drikke inntas på stedet eller som take away, og i hvilken grad forbrukere vil bruke ombruksprodukter, påpeker Olbergsveen.

Starbucks tester nå ut akkurat dette.

– For tiden har vi en pågående test i EU med returordning for kopper. Målet er å bedre forståelsen for hvordan vi kan skape et gjenbrukssystem som er like enkelt for gjesten å velge som dagens engangskopper. Prosjektet er del av et større internasjonalt samarbeid med flere ulike piloter i både London, Paris, Genève, Seattle og flere andre byer, forteller markedssjef Ida Baardseth.

– Vi i Starbucks har forpliktet oss til å introdusere en gjenbruksløsning som alternativ i alle våre over 4.000 kafeer i Europa, Midtøsten og Afrika innen 2025.

