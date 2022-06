Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes håndtering av vold i nære relasjoner

Riksrevisjonen har undersøkt myndighetens håndtering av vold i nære relasjoner.

Undersøkelsen viser at offentlig ansatte er usikre på når plikten til å avverge straffbare handlinger gjelder, politiets oppklaringsprosent har gått ned, og at brudd på besøksforbud får ikke alltid konsekvenser.

Selv om politiet prioriterer etterforskning av slike saker, går oppklaringsprosenten ned. Nedgangen er på 15 prosentpoeng fra 2015 til 2021. Ifølge informantene i saken er årsaken at sakene er krevende å etterforske, vanskelig å danne et tilstrekkelig bevisgrunnlag, begrenset etterforskningskapasitet og stor utskiftning av medarbeidere på dette området.

[ Grov vold i hjemmene under pandemien: – Barn ned i 5-årsalderen har selv ringt oss ]

Færre saker oppklares

Lang saksbehandlingstid i politiet er ofte en årsak til at domstolene gir strafferabatt, noe som kan gå ut over den forebyggende effekten av straff, slås det fast.

– Det er bra at politiet prioriterer disse sakene, men innsatsen er langt fra tilstrekkelig når vi ser at oppklaringsprosenten går kraftig ned, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Undersøkelsen viser også at besøksforbud kan bli brukt i langt flere saker enn nå. Politiet skal reagere raskt og fast når besøksforbud blir brutt, men det skjer ikke alltid.

Brudd på besøksforbud følges ikke opp

– Manglende oppfølging og reaksjon på brudd på besøksforbud går utover den voldsutsattes sikkerhet og trygghetsfølelse, sier riksrevisor Schjøtt-Pedersen.

Både politi og barnevern kan gi personer skjult adresse for å beskytte dem. Barnevernet plikter å informere politiet så snart som mulig når dette vedtas. Det skjer ikke i alle tilfeller.

– Barnevernet må informere politiet med en gang de vedtar sperret eller skjult adresse. Alt annet er uakseptabelt, sier Schjøtt-Pedersen.

Saken fortsetter under videoen

Mehl: – Jeg vil følge

– Riksrevisjonens rapport er alvorlig og avdekker flere forbedringsområder både innenfor justissektoren, men også når det gjelder tverrsektorielt arbeid mot vold i nære relasjoner, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding.

Riksrevisjonen peker på at svakheter i det helhetlige hjelpetilbudet kan innebære at voldsutsatte ikke får den hjelpen de trenger, sier Mehl. Hun viser til at rapporten også avdekker at politiet og barnevernet har styrket samarbeidet, men at det fremdeles gjenstår utfordringer.

– Regjeringen mener vold i nære relasjoner skal prioriteres høyere i hele straffesakskjeden. Jeg vil følge opp Riksrevisjonens rapport med politiet og påtalemyndigheten og relevante departementer, sier Mehl.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen