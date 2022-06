Økt dødelighet i fjor – høyeste antall siden 2008

Det ble registrert 41.676 dødsfall i Norge i 2021, det høyeste antallet på 13 år, viser statistikken som Folkehelseinstituttet publiserte fredag. Dødstallet i fjor var 1.000 til 1.500 høyere enn forventet.

– Covid-19 og flere dødsfall fra hjerte- og karsykdommer enn forventet bidro til høyere totaldødelighet i Norge i 2021, mens dødeligheten for luftveissykdommer som for eksempel influensa og lungebetennelse har vært på bunnivå i begge pandemiårene. For flere av de store kreftformene og narkotikautløste dødsfall har utviklingen vært oppløftende. Her er det registrert lavere dødelighetsrater, sier overlege Guttorm Raknes i Dødsårsaksregisteret i Folkehelseinstituttet (FHI).

Den norske befolkningen øker stadig, blant annet som følge av økt levetid. Derfor beregner FHI antall dødsfall per 100.000 innbyggere og justerer alderssammensetningen. FHIs beregninger viser at fjorårets økning er den største prosentvise økningen siden 1999.

Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer øker for første gang siden 1995.

