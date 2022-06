Laveste antall overdosedødsfall siden 2013

I 2020 var det 331 personer som døde av overdose, mens det i fjor sank til 241, skriver Folkehelseinstituttet (FHI).

– Økningen i 2020 og nedgangen i 2021 kan ha sammenheng med at tiltakene for personer med rusmiddelavhengighet var åpnet igjen, etter at de hadde vært stengt i deler av det første pandemiåret. Det foregår også et planmessig arbeid med økende vekt på forebygging av og behandling for overdoser som kan ha påvirket tallene for 2021 i positiv retning, sier seniorforsker Ellen Amundsen i Folkehelseinstituttets avdeling for rusmidler og tobakk.

Fra 2010 til 2021 har antall overdosedødsfall ligget på et gjennomsnitt på 269 dødsfall per år.

[ Økt dødelighet i fjor – høyeste antall siden 2008 ]

Gjennomsnittsalderen til de som dør hvor dødsfallet er utløst av narkotika, var for menn 42,5 år og for kvinner 50,2 år.

Ni av elleve fylker hadde en nedgang i overdosedødsfall fra 2020 til 2021 på mellom 20–58 prosent. Av dem hadde Innlandet størst nedgang, fra 19 til 8 dødsfall.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen