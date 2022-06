Arnstad: Sp har ikke sagt ja til hybridkabler

I regjeringen har dette vært et stridstema, der Ap har vært for og Sp mot. Så sent som tirsdag uttalte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til VG at Norge må koble seg på nett til andre land og også operere med toveiskabler – også kjent som hybridkabler.

I et intervju med Nationen sier Arnstad at Sp ikke har sagt ja til hybridkabler.

– Jeg mener at de grunnleggende problemene knyttet til hybridkabler fremdeles ligger der. Det vil vi ta med oss i vurderingen i 2025 og framover, sier Sps parlamentariske leder.

[ Kommentar: Politikerne må våge å tråkke på noen ømme tær ]

Samtidig avviser hun at det er noen motsetning mellom Sps politikk og planene som regjeringen har fått gjennomslag for.

– Det skal vurderes fra prosjekt til prosjekt. Hva som er gitt utfall av de vurderingene, er det ingen som vet i dag. Det eneste Sp har sagt ja til, er nettløsningene for Sørlige Nordsjø og Utsira, som begge skal ha kabler kun til Norge, sier Marit Arnstad.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen