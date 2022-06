WWF Norge rødlister nordsjøreka

Ifølge Dagbladet blir nordsjøreka rødlistet i årets utgave av Sjømatguiden, som er WWF Norges forbrukerguide for fisk og skalldyr.

Rødlistingen fra Verdens naturfond (WWF Norge) skjer uken etter at den svenske organisasjonen Världsnaturfonden WWF gjorde det samme. Generalsekretær i Verdens naturfond, Karoline Andaur, sier at de har forsøkt å oppfylle standardene for at Nordsjøreka får grønt lys.

– WWF ønsker å forbedre både MSC- og ASC-standardene, men våre forsøk har så langt ikke ført til de forbedringene som vi mener kreves, sier Andaur.

