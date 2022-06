VG: Millioner i norsk bistand til Libanon forsvunnet med dårlige vekslingskurser

Ifølge VGs utregninger har FNs flyktningorganisasjon UNHCR og Verdens matvareprogram (WFP) i snitt tapt 50,2 prosent på kursene som ble brukt for bistand i 2020, sammenlignet med markedsraten.

Avisen har fått innsyn i en epost sendt fra den norske ambassaden i Beirut i juni i fjor, som advarer om fare for omdømmerisiko for givere på grunn av problemet. Advarselen kom etter at nyhetsbyrået Reuters avslørte at minst 250 millioner amerikanske dollar i bistandsmidler fra FN hadde forsvunnet på grunn av dårlige kurser.

– Risikoen blir ikke mindre av at midlene havner i banksektoren, som har mye av skylden for krisen landet befinner seg i, heter det i eposten.

Utenriksdepartementet opplyser til VG at de ikke har regnet på mulig valutatap og dermed ikke vet om bistandspenger er forsvunnet. Men kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg bekrefter at UD er kjent med utfordringene knyttet til ulike vekslingskurser for bistand i landet.

VG har regnet på hvor mye norsk bistand gjennom FNs flyktningorganisasjon UNHCR og Verdens matvareprogram som kan ha gått tapt. Avisen har sammenstilt informasjon om markedspriser for valuta sammenlignet med informasjon om kursene bistandsorganisasjonene har fått ifølge en WFP-rapport og andre kilder. Utregningen tyder på at 32 millioner kroner er gått tapt i 2020.

