Millehaugen skal ikke sone videre i Trondheim fengsel

– Vi har allerede hatt dialog med regionen og Direktoratet. Han har vært der i ti år, og vi mener at det kan være fornuftig at han soner videre et annet sted, sier fengselsleder Egil Gabrielsen ved Trondheim fengsel til VG.

Han viser til at det er mange andre fengsler som har tilsvarende sikkerhetsnivå som ved Trondheim fengsel, og han påpeker at det ikke er uvanlig at innsatte soner straffen videre i et annet fengsel.

Millehaugen ble onsdag formiddag pågrepet i Østmarka i Oslo etter én uke på rømmen. Han ble etterlyst nasjonalt og internasjonalt etter at han ikke kom tilbake til fengselet til avtalt tid etter en seks timer lang permisjon. Millehaugen sitter nå foreløpig i arresten på politistasjonen på Grønland i Oslo.

