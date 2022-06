Foreløpige tall: Liten nedgang i klimagassutslippene i fjor

– En nedgang i klimagassutslippene på 0,3 prosent er å betegne som en flat utvikling, sier seniorrådgiver i SSB, Trude Melby Bothner.

Tallene viser at utslippene av klimagasser i Norge i fjor var på 49,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

SSB opplyser at det er viktig å understreke at tallene som omtales her er foreløpige. Det er vanlig at den totale endringen fra året før justeres opp eller ned med 0,5 prosentpoeng når de endelige tallene er klare.

Endelige tall for klimagassutslipp publiseres i november.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen