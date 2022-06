Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har forlovet seg

– Kjærlighet dømmer ikke hvor man kommer fra eller hvem man er som mennesker. Kjærlighet skaper bro mellom mennesker, kulturer og religioner. Og vi er glade for å ha funnet hverandre, på tvers av kontinenter, etnisitet og sosial bakgrunn, skriver paret i en pressemelding.

Det er ennå ikke satt noen dato for bryllupet, og paret kommer fortsatt til å bo på ulike kontinenter i tiden framover.

– Ha tålmodighet med oss. Vi kommer til å meddele alt når tiden er inne, men til da vil vi fortsette å feire kjærligheten. Maud, Leah og Emma gleder seg på våre vegne, og det er en spennende tid for hele familien. Vi ber likevel om forståelse for at barna i denne perioden fremover får nyte sommeren i fred og ro.

Paret befinner seg for tiden i Los Angeles, hvor Durek Verrett bor.

– Takknemlige

I forbindelse med forlovelsen har de delt et bilde hvor de smiler og ser hverandre i øynene. Prinsessen har en gullring på venstre ringfinger med turkis smykkestein omringet av det som ser ut til å være diamanter.

– Kjærligheten får oss til å utvide horisonten, får oss til å åpne opp øynene og se forbi det vi trodde var mulig. Kjærligheten gjør oss ikke blind, men får oss til å se muligheter, gir oss tro på oss selv og hverandre fra helt nye ståsteder. Vi er takknemlige for å ha funnet hverandre og funnet en ny livsledsager i hverandre, skriver de.

Märtha Louise har barna Maud Angelica (19), Leah Isadora (17) og Emma Tallulah (13), som hun fikk sammen med eksmannen, forfatter Ari Behn. Behn tok sitt eget liv 25. desember 2019, og prinsessen har sagt i et intervju med TV 2 at Durek Verrett hjalp henne til å komme seg gjennom den mørke tiden.

– Han var den eneste som klarte å være der, være til stede. Han var der veldig for barna den perioden. At han var der, var veldig viktig, sa hun.

Har vurdert å flytte til USA

Prinsessen og Verrett bekreftet sitt forhold i mai 2019. Kort tid senere dro de sammen ut på foredragsturneen «The Princess and the Shaman», noe de fikk en del kritikk for, blant annet for å blande sammen kommersielle interesser og prinsessetittelen. I ettertid har prinsessen sluttet å bruke prinsessetittelen kommersielt.

Prinsessen har sagt i flere intervjuer at hun vurderer å flytte til USA sammen med Verrett.

– Han ville jo i utgangspunktet flytte til Norge, men så kom han til Norge, og det ble jo ikke akkurat sånn kjempekoselig, sa hun til TV 2 i fjor.

Paret ble fotfulgt av norsk presse under Dureks første besøk i landet, og det ble også en del offentlig støy rundt utgivelsen av Verretts bok «Sjamanens reise».

