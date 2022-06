Politiet vil ha nye tips i jakten på Millehaugen: – Danner oss et bilde av flukten

Millehaugen er fortsatt på frifot etter at han ikke møtte opp i Trondheim fengsel etter endt permisjon forrige onsdag. Samme dag tok han fly til Oslo og ble sett på Oslo S.

Politiet varsler nå at siste sikre observasjon av ham er når han forlater Helsfyr T-banestasjon klokken 15.32. Han hadde da tatt T-banen fra Jernbanetorget, skriver politiet i en pressemelding. Millehaugen er fanget av et overvåkingskamera med den store tursekken på ryggen.

Ut fra bildene ser det ut som Millehaugen går ut på bussterminal-siden av Helsfyr T-banestasjon. Det er buss for bane for tiden, så mange tar T-banen til Helsfyr og så en buss videre østover.

Ber om tips

– Personer som befant seg i det aktuelle området i dette tidsrommet, og som kan ha gjort observasjoner av hvor Millehaugen gikk etter å ha forlatt Helsfyr T-banestasjon, bes ta kontakt med politiet, skriver politiet.

Politiadvokat Børge Enoksen, som er påtaleansvarlig i saken, sier at det er vanskelig å si om Millehaugen fortsatt befinner seg i Oslo-området.

– Det jobbes fortsatt veldig aktivt både med innhenting av video og taktisk og teknisk etterforskning, sier Enoksen til NTB.

Danner seg bilde

Enoksen sier at politiet nå begynner å danne seg et bilde av hvordan Millehaugen har planlagt og utført flukten fra Trøndelag. Han har blant annet byttet sekk underveis.

– Vi har dannet oss et bilde av hvordan dette har skjedd, men det er detaljer som jeg ikke kan gå ut med nå, sier Enoksen.

– Er det noe i etterforskningen som knyttet ham til Helsfyr-området, eller steder der politiet har undersøkt?

– Det er også ting vi ikke kan kommentere. Men det er naturlig når man observerer ham på en slik videoovervåking, å gjøre noen undersøkelser, sier Enoksen.

Det er gjort flere beslag i saken, men Enoksen vil ikke gå inn på hva slags det dreier seg om. Det er ingen nye personer som har fått status som siktet i saken.

Vet ikke om han er i Norge

Politiet gjentar at Millehaugen trolig ikke er farlig for allmennheten. Enoksen vil ikke svare på spørsmål om det er iverksatt ekstra sikkerhetstiltak rundt enkeltpersoner.

Politiadvokaten vil heller ikke svare på om hypotesen om at Millehaugen har forlatt landet, er styrket eller svekket.

– Vi kan ikke utelukke verken det ene eller det andre, vi har både som hypotese at han kan befinne seg her i landet, og at han kan ha dratt til utlandet, sier Enoksen.

