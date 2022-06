Norske strender lever ikke opp til EUs anbefalinger

SALT og Hold Norge Rent har sjekket 296 ulike strender fra 2019 til 2022 i Indre Oslofjord, Agder, Møre og Romsdal og Troms og Finnmark.

I prosjektets sluttrapport kommer det fram at ingen av regionene som ble undersøkt, tilfredsstilte EUs anbefaling om at minst 50 prosent av strender skal ha færre enn 20 gjenstander av marin forsøpling per 100 meter.

Om lag en tredel av strendene i Agder, Møre og Romsdal og Troms og Finnmark tilfredsstilte dette. I Indre Oslofjord var kun 15 prosent av strender under denne grenseverdien.

I samtlige regioner som ble undersøkt, var uidentifiserte plastbiter den vanligste gjenstanden. Men også små taustumper, drikkeflasker og -bokser, flaskekorker og plastposer var blant verstingene.

– Denne rapporten viser oss at data fra frivillig opprydding er verdifullt og kan bli en enda viktigere kilde til kunnskap i fremtiden med enkelte justeringer, sier daglig leder i Hold Norge Rent, Lise Gulbransen.

