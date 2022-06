Høyre i Viken bruker partistøtte til økt lønn for politikerne sine – valgforsker reagerer

– En så stor lønnsøkning som det er snakk om her, virker litt rart og betenkelig, sier Marthinsen til NRK, som har sett på hvordan partiene i Viken bruker ekstrastøtten de får.

De fleste partiene bruker sin del av potten på 9 millioner kroner til å ansette sekretær, betale for reiser, møter og til frikjøp, skriver NRK. I Høyre går 1,8 millioner kroner til økt godtgjørelse for politikerne selv.

– Jeg tror mange vil tenke at her har man gått altfor langt, og at man ikke bør bevilge seg selv så store beløp som det er snakk om her, sier Marthinsen og spør om dette faktisk er et frikjøp, eller bare en vanlig bonus.

Høyre peker på at flere av deres politikere har andre jobber de må frikjøpes fra.

– Det er viktig for oss å klare å frikjøpe nok politikere, så vi blir et reelt alternativ og et slagkraftig opposisjonsparti, sier gruppeleder Anette Solli. Hun avviser at det kan kalles en bonus.

