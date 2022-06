Aktor: Bråthen er en syk person uten skyldevne

Statsadvokaten åpnet prosedyren med å forklare for Buskerud tingrett om hvordan og hvorfor påtalemyndigheten har utelatt enkelte personer som følte seg truet av Bråthen den 13. oktober i fjor.

Enkelte av de som har vitnet i saken har kritisert påtalemyndigheten for at de enten ikke hadde blitt utsatt for drapsforsøk da Bråthen skjøt med pil og bue etter folk, eller at de ikke var tatt inn i tiltalen overhodet som fornærmede i straffesaken.

Flere av bistandsadvokatene, som representerer de fornærmede i saken, har bedt om at påtalemyndigheten endrer tiltalen.

– Påtalemyndigheten må i denne saken, som i alle andre saker, foreta en vurdering av hvor omfattende en tiltale skal bli, sa Christiansen.

Han viste til at mange hadde subjektive opplevelser av at de befant seg i livsfare da Bråthen beveget seg i Kongsberg, men at etterforskningen har måttet skille på hvem som har faktisk ble utsatt for et drapsforsøk, og andre som var i nærheten og ikke ble utsatt for et direkte drapsforsøk, men en trussel.

– Det er en totalvurdering av bevisene rettene skal foreta. Omfattende bevismateriale som knytter den tiltalte til de fleste av gjerningene. Påtalemyndigheten vil understreke at vi har å gjøre med en syk person, en person uten skyldevne, sa Christiansen.

