Ildkule observert over Sør-Norge natt til søndag

– Den kom til syne over havet mellom Kristiansand og Skagen og gikk nordover i en lav vinkel før den gikk i oppløsning muligens cirka 45 kilometer over Hallingdal 11–12 sekunder senere, skriver Norsk meteornettverk på sin nettside.

De mener det kan være snakk om en stein på størrelse med en fotball som kom fra et astroidebelte mellom Mars og Jupiter. Meteoren hadde antakelig en fart på cirka 26 kilometer i sekundet da den traff jordens atmosfære.

– Våre kameraobservasjoner tyder på at den gikk helt i oppløsning, og at det er lite sannsynlig at noe falt ned til bakken som meteoritter, skriver Norsk meteornettverk videre.

25. juli i fjor førte en meteor til lysglimt og høye smell over store deler av landet. Meteoritten ble antatt å ha landet i Finnemarka nord for Drammen. Til tross for flere omfattende søk, blant annet ved hjelp av frivillige fra Røde Kors, ble den ikke funnet.