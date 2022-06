Tingretten mente det var en henrettelse – nå skal Prinsdal-drapet vurderes igjen

– Etter rettens syn hadde drapet karakter av ren henrettelse. Det var en planlagt konfrontasjon med skytevåpen, skrev Oslo tingrett i dommen etter Prinsdal-drapet i august i fjor.

Tre unge menn ble dømt for drap eller medvirkning til drap etter at Halil Kara (21) ble skutt i hodet utenfor Prinsdal Grill sør i Oslo 10. januar i 2020. I tillegg ble en fjerde dømt for etterfølgende bistand ved å kjøre hovedmannen over grensen og videre til Göteborg.

To menn som nå er 22 og 23 år, fikk de strengeste dommene.

22-åringen erkjente at han skjøt Kara og ble dømt til 13 års fengsel for drap og grov kroppsskade. 23 åringen ble dømt til 11 års fengsel for medvirkning til drap ved å ha levert våpenet som ble brukt, og for å ha gått med våpen på offentlig sted to ganger.

Begge anket dommen, og onsdag starter behandlingen i Borgarting lagmannsrett.

– Dommen er svært mangelfull og inneholder uriktige opplysninger. Det er urovekkende å se at retten ikke har gått inn i en reell bevisvurdering. Sentrale bevis er ikke omtalt i dommen, og de momentene som trekkes fram, er mangelfulle, sa 22-åringens forsvarer, advokat Morten Furuholmen, til NTB etter tingrettsdommen.

Også 23-åringens forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, var sterkt kritisk til rettens vurdering av bevisene som han mente var mangelfull.

– Dommen er tre år under aktors påstand for min klient. Han erkjenner ikke straffskyld for medvirkning til drap. Retten bruker tre setninger på å sende ham elleve år i fengsel. Det er ingen reell drøftelse av bevisene i saken, sa Bratlien til TV 2.

Det er satt av ti rettsdager til behandlingen i lagmannsretten.

