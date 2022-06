Firmaer kritiserer regjeringen – etterlyser strengere klimakrav til byggenæringen

– Vi har vært opptatt av å få på plass klimakrav. Når det ikke kommer i denne omgangen, skulle vi ønske de kom med en opptrappingsplan for årene framover, sier administrerende direktør Rune Johnsen i Støren treindustri til Nationen.

Næringen har tidligere bedt om grenseverdi for klimagassutslipp knyttet til oppføring av nybygg, noe som ikke er en del av den nye forskriften.

Johansen mener strengere klimakrav ville styrket selskapets konkurransekraft. Ifølge Nationen er det flere firmaer som deler dette synet.

Etter at regjeringen gjorde endringer i forskriften må selskaper blant annet ha et klimaregnskap når de planlegger boligblokker eller næringsbygg og de må sortere 70 prosent av avfallet sitt.

Også miljøorganisasjonen Zero kritiserer regjeringen for det de mener er manglende klimakrav.

Statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti (Sp) i kommunal- og distriktsdepartementet mener regjeringen vet for lite om konsekvensene hvis de innfører strengere krav.

– Vi er opptatt av at det skal være tiltak som virkelig fungerer, og ikke symbolpolitikk. Grensene må ikke settes for lavt eller for høyt, og derfor trenger vi kunnskap før vi kan innføre nye krav, sier Porsanger Anti.

