Høyre vil styrke fastlegeordningen med 200 millioner kroner

Pengene skal gå til å øke basistilskuddet til fastleger, altså den årlige summen fastlegene får fra kommunen per pasient på fastlegelisten sin. Tilskuddet dekker litt mer enn halvparten av legens faste kostnader.

– Dette vil bidra til at den gjennomsnittlige belastning per fastlege kan reduseres, slik at flere ønsker å jobbe som fastlege, sier Høyres helsepolitiske talsperson Tone Wilhelmsen Trøen til NTB.

Det er totalt 150.000 personer i Norge som i dag står uten fastlege, ifølge Legeforeningen.

– For mange fastleger oppleves arbeidshverdagen som så belastende at de slutter i jobben. Det er behov for å gi tydelige politiske signaler til landets fastleger og pasienter om at fastlegeordningen skal styrkes, sier Trøen.

Hun kritiserer regjeringen for å avgi store løfter til velgerne og påpeker at det ikke bevilget noe ekstra penger til å stabilisere ordningen i Støre-regjeringens reviderte nasjonalbudsjett.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har tidligere varslet «kraftfulle og strukturelle grep» for å sikre en bærekraftig fastlegeordning.

