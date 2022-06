Finansministeren vil stramme inn skattereglene for bruk av privatfly

Uoppgitt inntekt ved slik privat konsum i selskap lå i 2019 på rundt 1,45 milliarder kroner, skriver Klassekampen.

Nå ønsker finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) å flytte bevisbyrden fra Skatteetaten over på selskap og eier. Da må man vise at privatflyet blir benyttet i forbindelse med selskapets virksomhet og ikke av en selv som privatperson.

– Ja, du kan ha et helikopter, men du kan ikke utgiftsføre det på firmaet dersom du kun bruker det privat. Da må du betale det selv. Hvis du vil det, så vær så god, sier Vedum.

Inspirasjonen kommer fra Danmark, som har hatt en lignende ordning siden 2001. Ordningen medfører i praksis at privat konsum gjennom selskap blir så ugunstig at det blir et tapsprosjekt. Det norske forslaget er nå på høring.

[ Kommentar: To hendelser sier noe om hvordan det står til i forholdet mellom Ap og LO nå ]