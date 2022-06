Millehaugen ble tidligere samme dag observert i Trondheim med en langt mindre sekk, skriver avisen. Da han hadde reist til Oslo, var han altså utstyrt med en langt større tursekk, ifølge politiet.

Millehaugen, som er dømt for to drap, er etterlyst både nasjonalt og internasjonalt etter at han ikke kom tilbake fra permisjon til avtalt tid ved Trondheim fengsel onsdag ettermiddag.

[ Svensk politi gjennomfører aksjon i Bohuslän i jakten på etterlyste Stig Millehaugen ]