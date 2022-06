Rekordmange reisende på Gardermoen og trafikkerte veier før pinsen

Fredag har mange satt seg i bilen eller på et fly for å tilbringe pinsen utenbys. Det har ført til køer, forsinkelser – og noen steder trafikkulykker.

– Ut av Oslo ser det nå ut til å ha avtatt, og de lengste køene er i Hønefoss-området i forbindelse med ulykken der, sier trafikkoperatør i øst, Tale Eikeset, til NTB i 19-tiden.

Trafikkulykken på E16 ved Sundvollen sør for Hønefoss har ført til stengte veier og lange køer i begge retninger. Vegtrafikksentralen sør skriver på Twitter at veien foreløpig er åpen igjen etter å ha vært stengt etter ulykken, men at den kan stenge igjen på kort varsel.

På Vestlandet har det også vært tett trafikk og lange køer ut av Bergen.

– Men det har ikke vært noen hendelser, så det har gått greit. Nå har det egentlig begynt å roe seg, men det henger litt igjen på E39 sørover, sier trafikkoperatør i vest, Tina Fjeldavli.

Fly-trøkk

Tidligere fredag gikk Vy ut og oppfordret dem som har mulighet, til å utsette reisen sin ut av Oslo til lørdag.

Også Oslo lufthavn har merket nordmenns utferdstrang.

– I dag har vi hatt rekord siden pandemien startet, med 96.000 passasjerer på Oslo lufthavn, sier kommunikasjonssjef Harald Nygaard Kvam om fredagen før pinsehelga.

Til tross for rekordmange passasjerer, er antallet lavere enn de høyeste tallene før pandemien brøt ut, så Kvam understreker at de er godt vant med å håndtere passasjermengden.

Likevel har han noen tips til de reisende:

– Passasjerer bør være ekstra oppmerksomme på all informasjon fra flyselskapet sitt. Det er flyselskapet som sitter tettest på informasjonen om din reise, sier Kvam.

Planlegg hjemreisen

Vy venter også mye trafikk når folk drar hjem søndag ettermiddag og mandag. Det samme gjør trafikkoperatør Tale Eikeset på Østlandet.

– Utfarten pleier å fordele seg mer enn innfarten, så da er det lurt å reise tidlig eller seint, sier hun og oppfordrer folk til å beregne god tid og pakke med seg litt mat og drikke i bilen.

– Ta det med ro, rett og slett, oppfordrer hun.