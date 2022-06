Politiet har fått inn mange tips i jakten på Stig Millehaugen

– Vi har fortsatt fullt fokus på etterforskningen og skal fortsette med det gjennom helgen, sier politiinspektør Trude Maren Buanes til NTB.

Hun sier de har fått inn en rekke tips i saken, og at de går igjennom disse samt spor i saken fortløpende.

– Vi har fått inn mange tips, og dette setter politiet veldig stor pris på. Har noen sett noe de mener kan være av interesse for politiet, håper vi publikum tar kontakt med politiet, sier politiinspektøren.

– Det kan bli aktuelt med flere avhør, vi utelukker ikke flere pågripelser, men det fortsatt for tidlig å si noe om det.

Millehaugen, som blant annet er dømt for to drap, rømte da han onsdag var på permisjon fra Trondheim fengsel der han soner en forvaringsdom. Hvor han har tatt veien, er fortsatt ikke kjent, men politiet opplyser at de holder alle muligheter åpne.

– Vi holder muligheten åpen for at han er i utlandet. Han er etterlyst både nasjonalt og internasjonalt, og vi har kontakt med utenlandsk politi ved behov, sier Buanes.

