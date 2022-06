MDG om LOs oljevedtak: – Et stort taktskifte

– Dette er første gang LO så tydelig slår fast at deler av olje- og gassressursene på norsk sokkel må bli liggende på grunn av klima og økonomisk risiko ved stadig ny oljeutvinning. LO er med dette langt tydeligere enn Arbeiderpartiet tør å være, noe som bør gjøre inntrykk på regjeringen, sier MDG-leder Une Bastholm, og legger til:

– LO har gjort et stort taktskifte.

Samtidig mener Bastholm at LO burde gått mye lenger.

– Fortsatt er det største og viktigste spørsmålet uavklart, altså om LO mener vi skal åpne nye felt i Norge. Både FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået slår jo fast at det ikke er mulig å nå 1,5-gradersmålet hvis vi bygger ut nye oljefelt. Dette bør få store konsekvenser for norsk klima- og oljepolitikk, sier MDG-lederen.

LOs oljevedtak

Spørsmålet om framtidig oljeleting, ble et av de store stridstemaene på LO-kongressen. Handel og Kontor (HK), Fagforbundet og Norsk Tjenestemannslag (NTL), kom alle med forslag der de gikk inn for å begrense norsk oljeproduksjon i tida framover.

NTL gikk lengst og foreslo at LO skal jobbe for at det ikke åpnes nye olje- og gassfelt på norsk sokkel, mens HK ønsket at Norge må følge FNs klimapanel og la deler av de fossile petroleumsressursene ligge urørt.

Fellesforbundet og Industri Energi, som organiserer mange av oljearbeiderne, gikk hardt ut mot forslagene og gjentok mantraet om at oljesektoren må utvikles, ikke avvikles – som også er regjeringens linje.

Redaksjonskomiteen i LO endte med å legge et kompromissvedtak på bordet, der ordlyden ble:

«Det må legges til rette for et stabilt aktivitetsnivå på norsk sokkel med økt innslag av nye næringer som karbonfangst og lagring, hydrogen, havvind og mineralutvinning. LO vil utvikle ikke avvikle sektoren. LO mener de ressursene som kan bygges ut må være økonomisk og klimamessig bærekraftige. Det vil medføre at deler av ressursene på norsk sokkel vil ligge urørt.»

– Viktig erkjennelse

Kirsti Bergstø, fungerende partileder i SV, kaller også LO-vedtaket et taktskifte, og hun mener det vil få stor betydning når det gjelder utformingen av oljepolitikken.

– Det er en viktig erkjennelse av at oljeressurser må bli liggende og at økonomisk- og klimamessig bærekraft skal vektlegges. Med dette vedtaket kan LO være en drivkraft for et rettferdig grønt skifte som sikrer arbeidsplasser nå og i tida framover, sier Bergstø til Dagsavisen.

Hun mener det er svært viktig at LO-medlemmene selv går inn for dette.

– Det er fagarbeiderne og arbeidsfolk som skaper verdiene i dag og som skal sikre verdiene i framtiden. De som jobber i olja, må kjenne seg igjen i LO som kampfellesskap. Derfor er denne typen enighet som de har kommet fram til, så viktig. Et grønt skifte må også være rødt, altså rettferdig, sosialt og bygd på et organisert- og regulert arbeidsliv og sikre arbeidsplasser, sier hun og legger til:

– Det er nødvendig med en plan som medlemmene kan tro på, som handler om å bygge opp nye næringer. For dem som jobber i olja i dag, er det først og fremst viktig å ha en jobb.

SV og Kirsti Bergstø trakk seg fra regjeringsforhandlingene på Hurdalssjøen hotell. En viktig grunn var uenigheten i oljespørsmålet. Nå håper hun at LOs oljestandpunkt kan endre regjeringens oljepolitikk. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Bergstø forventer nå at regjeringen tar med seg LOs vedtak når de skal utforme oljepolitikken.

– Det er veldig tydelig språk å si at utbygginger må være bærekraftige både økonomisk og klimamessig, og det håper jeg regjeringen nå lytter til, sier Bergstø.

LO-forbundene fornøyd

Norsk Tjenestemannslag (NTL) som ønsket letestans, var fornøyd med kompromisset.

– Det er et helt reelt kompromiss som gjør at vi kan jobbe videre sammen om en grønn og rettferdig omstilling de tre neste årene. Det er et kjempeviktig skritt i riktig retning. At man enes om det, er jeg veldig glad for, sier NTL-leder Kjersti Barsok til Fri Fagbevegelse.

Christopher Beckham, leder i Handel og Kontor, uttaler også til Fri Fagbevegelse at han er fornøyd med vedtaket.

– Det som er viktig i dette vedtaket er at vi slår fast at ressursene som skal bygges ut må være økonomisk og klimamessig bærekraftig. Hvis det ikke er det, så vil oljen bli liggende, sier Beckham.

Mette Nord og Fagforbundet foreslo at LO må gå inn for å verne særlig sårbare områder på norsk sokkel mot olje- og gassvirksomhet – som områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Med kompromissvedtaket vant de ifølge Nord en viktig seier.

Jørn Eggum og Fellesforbundet, som var sterkt imot forslagene om å begrense olje- og gassvirksomheten, ønsket ingen omkamp i dette spørsmålet. Til NRK uttalte Eggum at de hadde realitetsorientert seg.

– Vi vil ikke søke omkamper om avgjørelser som allerede er tatt, enten det gjelder Lofoten, Vesterålen og Senja, Jan Mayen eller Møreblokkene. Det utfordrer ikke vi flere ganger. Spist er spist og gjort er gjort.

