LO-lederen om forholdet til Sp: – Ikke den samme personlige kontakten

Torsdag ble Følsvik valgt til tre nye år som leder i LO.

Det er et verv som også sikrer henne plass i Arbeiderpartiets sentralstyre, sammen med Fagforbundet-sjef Mette Nord og Fellesforbundet-sjef Jørn Eggum.

På kongressen beskrev Følsvik samarbeidet med Arbeiderpartiet som å være i et forhold – selv om hun og statsminister og Jonas Gahr Støre noen ganger er irritert på hverandre.

– Det er åtte år siden Arbeiderpartiet satt i regjering sist, og det har vært store utskiftninger i mannskap – både hos Arbeiderpartiet og hos oss. Så vi bruker litt tid på å trene opp den muskelen igjen, sier Følsvik til NTB.

– Dette snakker også Jonas og jeg om, hvordan vi skal forbedre det samarbeidet.

Hull i listen

Men med Senterpartiets mannskap i regjeringen er det annerledes.

– Vi har ikke det samme samarbeidet med Senterpartiet. For det første så har vi ikke formelt fagligpolitisk samarbeid med Senterpartiet, sånn som vi har det med Arbeiderpartiet. Men vi har jo heller ikke den samme personlige kontakten med statsrådene. Jeg har ikke telefonnummeret til alle Senterparti-statsrådene i min telefonliste, sier LO-lederen – før hun legger til at hun selvfølgelig kan få tak i telefonnumrene raskt hvis hun trenger dem.

– Men de som kommer fra Arbeiderpartiet, de kjenner jeg jo gjennom et langt samarbeid.

Vedum ble ikke varslet

I åpningstalen til LO-kongressen mandag formiddag gikk Følsvik ut med et krav om at Ap og Sp må slippe SV inn i regjeringen.

Noe Sp hele tida har sagt bestemt nei til.

I etterkant kunne Dagbladet avsløre at Ap-leder Jonas Gahr Støre og SV-leder Audun Lysbakken begge ble varslet om utspillet på forhånd. Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum fikk derimot aldri beskjed.

I dag sier Følsvik likevel at hun egentlig syns dialogen med Sp er god.

– Men så er det ikke alt vi er enige med dem i heller, selvfølgelig.

Vedum: – Helt naturlig

Også Vedum mener forholdet er godt.

– At Følsvik, som sitter i sentralstyret til Arbeiderpartiet, har et annet forhold til Arbeiderpartiet enn til Senterpartiet, er helt naturlig, sier han.

I mai gikk Sp-lederen ut og sa at Senterpartiets stortingsrepresentanter har fått beskjed om å legge på hvis PR-byråer ringer.

Hvis LO ringer, er det noe annet.

– Jeg er opptatt av å lytte til de som holder Norge i gang, vi er et parti for arbeidsfolk. LO er en demokratisk organisasjon som står opp for de som er på gulvet, og som jeg lytter til når de kommer med innspill, sier Vedum.

– Jeg mener våre folk skal lytte nettopp til denne type organisasjoner, om det er LO eller andre som representerer medlemmer.

Møtes ofte

Støre forteller for sin del at han snakker mye med Følsvik på telefon – i tillegg til at de møtes annenhver uke i samarbeidskomiteen mellom LO og Ap og minst en gang i måneden i sentralstyret.

– Jeg lytter ofte til hennes vurderinger av spørsmål vi har til diskusjon, sier Støre til NTB.

– Det er ikke slik at LO får alt de sier de vil ha, ord for ord. Men det er veldig sjelden at innspill som kommer fra en organisasjon med nesten en million medlemmer, kan avvises. Det er uklokt, for de er ofte godt forankret i hverdagen til folk på jobb, fastslår han.

