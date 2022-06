Kongeparet besøkte Utøya for første gang

– Man kan jo bare forestille seg hvordan det har vært å være her under det som skjedde. Det må ha vært helt forferdelig. Det var ingen som kunne vite hvor de skulle gå, ikke egentlig hva som skjedde heller, sier kong Harald til NTB ved minnestedet på Utøya.

Kongeparet ble vist rundt på øya av daglig leder på Utøya, Jørgen Watne Frydnes, AUF-leder Astrid Hoem og leder Lisbeth Røyneland i Den nasjonale støttegruppen.

La ned krans

– Jeg synes det er en veldig fin ro her. Og veldig fint å oppleve hva som er gjort her i ettertid, og tankene om fremtiden. Det er så lovende og godt, at det legger litt balsam på såret, sier dronning Sonja.

Hun la ned en krans på minnestedet, hvor de 69 som ble drept på Utøya har fått navnet inngravert i en hengende krans i stål.

Kongeparet fikk også omvisning inne i Hegnhuset og det gamle kafébygget, hvor mange ble drept under terrorangrepet 22. juli 2011.

– Seks personer ble drept i hvert rom. En gutt bak veggen ved døren der, fortalte Frydnes.

[ Utøya-nabo: – Dette er takken for de 28 livene vi reddet ]

Tilfeldigheter

Kongeparet fikk også se veggen med SMS-utvekslingen Røyneland hadde med datteren Synne, før hun ble drept på Utøya.

I ettertid forteller kongeparet at besøket har gjort sterkt inntrykk.

– Skjebnen var at tok du til høyre, så overlevde du, og tok du venstre, så gjorde du ikke det. Det er så mange tilfeldigheter som er vondt å tenke på. Hvordan de klumpet seg sammen og holdt sammen, er også ganske imponerende. I det hele tatt, det gjør et stort inntrykk å være på dette stedet, sier dronningen.