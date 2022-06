En av tre kvinner i skogbruket har opplevd trakassering

Statistikken kommer fra Prosjektet «Skogbruket, en arbeidsplass for alle?». Det handler blant annet om kvinners og menns trivsel og om kvinner med skogutdanning som velger bort yrket, skriver Nationen.

Over 400 personer svarte på et spørreskjema som ble sendt ut til alle som har tatt bachelor eller mastergrad i skogfag de siste 30 årene. Drøyt en femdel av dem som svarte, var kvinner.

– En tredel av kvinnene rapporterer at de er blitt utsatt for seksuell trakassering på arbeidsplassen, mens tilsvarende tall for mennene er to prosent, forteller prosjektleder Hanne K. Sjølie ved Høgskolen i Innlandet.

Mennene trivdes bedre i yrket enn kvinnene og mener kjønnene behandles likt i næringen. Kvinnene mener i større grad at det er forskjellsbehandling.

Skogbrukssjef Britt T. Godtlund i Sør-Odal kommune var inntil nylig daglig leder i Kvinner i Skogbruket. Organisasjonen intervjuet i fjor alle jenter som studerte skogfag på videregående.

– De rapporterte at de hele tiden måtte bevise hvorfor de er der. At de ofte følte seg dumme, fordi de ikke kan alt. At de fikk mye kommentarer på kropp og utseende. Vi kan ikke bli en bransje hvor bare de tøffeste og mest hardbarka holder ut. Vi trenger et mangfold av mennesker, sier Godtlund.

