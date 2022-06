VG: Dobbeltdrapsdømt rømling skal ha fløyet til Oslo

VG skriver at politiet sitter på opplysninger som tyder om at den forvaringsdømte 53-åringen dro videre til Oslo. Politiadvokat Anne Haave vil ikke bekrefte disse opplysningene overfor avisen.

– Politiet går ikke ut med noe mer taktisk eller operativ informasjon om etterforskningen av saken.

Heller ikke krimvakten i Oslo politidistrikt eller jourhavende jurist i Trondheim vil kommentere noe natt til torsdag.

Millehaugen kom ikke tilbake til fengselet etter at han hadde permisjon fra klokken 9 til 15 onsdag. Det er slått riksalarm, og han er også etterlyst internasjonalt, bekreftet politiet overfor VG onsdag.

Haave sa onsdag til NTB at politiet tar høyde for at den rømte drapsmannen kan være farlig.

– Vi ber om at publikum ikke foretar seg noe på egen hånd, men kontakter politiet.

Nå er han også etterlyst av Interpol. De kommer med en detaljert beskrivelse av Millehaugens utseende, samt hva han er dømt for.

53-åringen har tidligere rømt fra fengsel tre ganger. Under et rømningsforsøk fra Sarpsborg fengsel i desember 1992, skjøt og drepte han en fengselsbetjent og tvang en annen betjent å kjøre seg til Oslo.

Før onsdagens rømming hadde han sonet omtrent ti år i Trondheim fengsel. I 2012 ble han dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 10 år for drap på Young Guns-leder Mohammad «Jeddi» Javed. Han har hele tiden nektet straffskyld.

