Sykefraværet opp i første kvartal – korona er hovedårsaken

Både sesongjustert egenmeldt og legemeldt sykefravær økte fra forrige kvartal, men det var egenmeldt som økte mest, opplyser Nav.

– Det egenmeldte sykefraværet var på 1,5 prosent i 1. kvartal, som er det høyeste nivået målt siden 2001. Dette tilsvarer en økning på over 20 prosent fra forrige kvartal, der det egenmeldte fraværet var på 1,2 prosent, sier seksjonssjef Tonje Køber i SSB.

Tallene viser at en stor del av sykefraværet skyldes korona.

– Dersom vi ser bort fra influensa- og koronadiagnoser, var sykefraværet på 4,9 prosent, som er det laveste nivået siden 2000, sier Køber.

Nesten 9 millioner tapte dagsverk

De sesongjusterte tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det totale sykefraværet var 5,6 prosent for menn og 8,9 prosent for kvinner, og økte mer for menn (+ 8,8 prosent) enn for kvinner (+4,9).

Legemeldt sykefravær økte med 4,8 prosent for menn og 2 prosent for kvinner.

– Både det egenmeldte og det legemeldte fraværet har økt markant sammenlignet med forrige kvartal. Sykmeldinger på grunn av omikronbølgen førte til at hele 1,4 millioner dagsverk gikk tapt, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Til sammen var det i underkant av 9 millioner tapte dagsverk i første kvartal. Det er 1,5 millioner flere enn samme kvartal i fjor.

Mye menneskelig kontakt

– Første del av året er preget av høye smittetall etter spredningen av omikronvarianten, og dette vises i sykefraværsstatistikken. Dette gjelder spesielt næringer med mye menneskelig kontakt uten mulighet for hjemmekontor, sier Holte.

I salgs- og serviceyrker ble sykefraværet målt til 8,5 prosent, 2,2 prosentpoeng over snittet for alle yrkesgrupper.

Også renholdere og hjelpearbeidere, maskinoperatører og transportarbeidere, håndverkere og kontoryrker hadde et høyere sykefravær enn snittet.

Størst økning i Oslo

Sykefraværsprosenten var høyest hos 60-66-åringene, på 7,4 prosent. Også målt etter prosentandel av arbeidstakere i Norge var dem mellom 60 og 66 år på topp, med 9,2 prosent.

Deretter kommer aldersgruppen 35–39 år med sykefravær på 6,6.

Lavest sykefravær hadde personer i alderen 16–19 år med 3 prosent, som tilsvarer 1,6 prosent av alle arbeidstakere i Norge.

Tallene viser også at sykefraværet har steget i alle fylker. Størst økning finner vi i Oslo (+18,7 prosent), men Oslo er fortsatt fylket med det laveste sykefraværet (5,2).

Sykefraværet er høyest i Nordland (7 prosent), etterfulgt av Troms og Finnmark (6,9).

