Staten kan gjøre comeback som eiere av SAS

Statens kriselån til SAS under pandemien kan bli omgjort til aksjer, skriver Dagens Næringsliv.

– Det er en kjent sak at SAS er i en krevende situasjon. Den norske stat er allerede indirekte en kreditor av SAS gjennom at selskapet har benyttet seg av lånegarantiordningen for luftfarten, skriver kommunikasjonsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet på vegne av statssekretær Halvard Ingebrigtsen (Ap) til DN.

Overfor E24 bekrefter departementet at de har leid inn investeringsbanken ABG Sundal Collier for å gi finansielle råd, samt advokatfirmaet Wiersholm som juridisk rådgiver, i forbindelse med SAS' økonomiske problemer.

Departementet vil ikke spesifisere ytterligere utover dette.

Tirsdag presenterte SAS resultater fra andre kvartal i 2022. Flyselskapet SAS hadde et underskudd før skatt på over 1,5 milliarder svenske kroner andre kvartal.

Selskapet forhandler nå med kreditorer og fagforeninger for å unngå konkurs. Selskapet forsøker å omgjøre 20 milliarder kroner i gjeld til aksjer, blant annet pengene som den norske staten har bidratt med i lån. I desember 2020 ble SAS tildelt 1,5 milliarder kroner i kriselån gjennom den statlige norske garantiordningen som følge av koronapandemien.

Fram til 2018 var statens aksjepost i flyselskapet i underkant av ti prosent. SAS-aksjen har falt med 31 prosent i år og koster nå 88 øre.

