Følsvik valgt til LO-leder

Følsvik ble valgt til stående applaus på kongressen. Det var ingen motkandidater.

I takketalen sa Følsvik at hun nå gleder seg til å ta fatt på oppgavene og få realisert den nye politikken LO-kongressen vedtar fredag.

– Jeg mener den aller største oppgaven for LO i de årene som kommer nå, er å kutte klimautslipp og skape nye langsiktige, bærekraftige grønne jobber. Det er LOs aller viktigste oppgave, sier hun til NTB.

Følsvik var tidligere nestleder i LO. Hun overtok som leder da forgjengeren Hans-Christian Gabrielsen døde brått i fjor.

Fordi Følsvik er 61 år gammel, måtte kongressen endre aldersgrensen for toppverv i LO fra 60 til 65 år for å bane vei for henne.

Kongressen valgte Sissel M. Skoghaug til 1. nestleder og Steinar Krogstad til 2. nestleder. Julie Lødrup ble valgt til 1. sekretær.

I tillegg ble det valgt nytt sekretariat og kontrollkomité.

