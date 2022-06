Overgrepssiktet skoleansatt løslatt

Mannen har vært varetektsfengslet i tre måneder. På fredag løper varetektstiden ut, og politiet vil ikke be om forlenget varetektsfengsling, melder Bergensavisen.

Politiet mener det ikke lenger er fare for at mannen kan ødelegge bevis. Siktelsen opprettholdes og politiet opplyser at saken fortsatt etterforskes.

Mannen er siktet for overgrep mot en elev på skolen han jobbet på, samt for snikfotografering av andre barn. Han er i starten av 20-årene og jobbet som barne- og ungdomsarbeider på skolen.

