Bakgrunnen for at overtakelsen er at Millehaugen antas å ha reist fra Trøndelag til Oslo i går, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding torsdag kveld.

Politiet vet ikke om Millehaugen befinner seg i Oslo i øyeblikket.

– Vi holder alle muligheter åpne for hvor han kan være nå, og vi vil etterforske bredt, sier politiinspektør Trude Buanes.

Oslo politidistrikt har ikke noen ny informasjon å gå ut med nå, men vil gå ut med melding dersom ny utvikling i saken, skrive de videre.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen