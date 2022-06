Norge vil ikke evakuere sårede soldater direkte fra Ukraina

Tirsdag ble det klart at Norge skal ta imot sårede fra Ukraina-krigen. Men Norge har ikke mulighet til å evakuere soldater rett fra fronten, sier statssekretær Astrid Bergmål (Ap) i Justis- og beredskapsdepartementet i en epost til NTB.

– Skadde soldater som ukrainske myndigheter ønsker å få evakuert, må først transporteres til et av nabolandene. Videre evakuering til Norge skjer derfra, skriver Bergmål.

– Uforståelig

Venstre-leder Guri Melby stiller spørsmål ved at sårede soldater ikke skal hentes direkte fra Ukraina.

– Det er uforståelig for meg hvis regjeringen nå fortsatt nekter å ta imot sårede soldater direkte fra Ukraina, men at de må komme fra tredjeland, som tar lengre tid og gjør situasjonen mer kritisk. Dette sier ikke justisministeren noe om, og det vil jeg kreve et svar på, sa Venstre-lederen til VG tirsdag.

Departementet holder fast ved at det soldatene ikke kan hentes direkte fra Ukraina. Det er det heller ingen andre land som gjør, påpeker statssekretæren.

– Det er i dag ikke mulig å fly til Ukraina, langt mindre til fronten. Både Norge og andre land som bidrar med medisinsk evakuering må vurdere sikkerheten for eget personell, sier Bergmål.

Faste rutiner

Evakuering av sårede soldater vil foregå gjennom samme mekanismer som evakuering av sårede sivile. Regjeringen kunngjorde i vår at Norge vil ta imot 550 personer til medisinsk evakuering. Soldatene vil inngå i dette antallet, men det er ikke satt noe konkret tall for hvor mange som skal hentes, opplyser Bergmål til NRK.

– Det er satt opp faste rutiner for håndtering av transport av pasientene, og Norge har flere flykapasiteter som kan anvendes. All norsk transportstøtte vil være fra Ukrainas naboland, sier hun.

Det var 23. april at Norge første gang ble bedt om å yte bistand gjennom EUs ordning for sivil beredskap. Deretter kom det tre nye forespørsler 5. 7. og 10. mai. Både Høyre og Venstre har rettet skarpt kritikk mot regjeringen for å ha somlet med beslutningen.

– Uforholdsmessig lang tid

Høyres Ine Eriksen Søreide, som leder utenrikskomiteen på Stortinget, mener regjeringen har brukt uforholdsmessig lang tid på både denne og flere andre beslutninger som gjelder Ukraina.

– Det har tatt nesten seks uker, og det kom fire hastenanmodninger fra EU. De har ikke klart å bestemme seg for hvem som har ansvaret i regjeringen eller hva som skal gjøres, sier Søreide til Politisk kvarter.

Hun mener det var først da Høyre tirsdag ba om at justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) måtte hasteinnkalles til Stortinget at regjeringen fikk fart på seg. Det oppsto da uklarhet om det var helseministeren eller justisministeren som skulle svare.

– Ikke komplisert

Søreide gir også uttrykk for at de avklaringene regjeringen viser til, ikke var så vanskelige som det gis inntrykk av. Argumenter om at Norge måtte forvisse seg om at vi ikke ville komme nærmere å ta part i konflikten, holder ikke.

– Tenke seg om skal man selvfølgelig alltid gjøre, men det kan ikke ta seks uker. Dette er ikke folkerettslig komplisert. Vi er på ingen måte part i konflikten ved å ta imot skadde soldater, sier hun.

Bergmål svarer at det var viktig å få gjort nødvendige rettslige og sikkerhetsmessige avklaringer for mottak av soldatene. Det er heller ikke snakk om å ta imot akutt sårede mennesker, påpeker hun.

– Det er skapt et inntrykk av at soldatene nærmest blør fordi Norge har brukt noe tid på å gjøre disse helt nødvendige vurderingene, sier hun til NRK.

