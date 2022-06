Politiet tror Millehaugen tok fly til Oslo – har trolig fått hjelp

53-åringen er etterlyst både nasjonalt og internasjonalt etter at han ikke kom tilbake til Trondheim fengsel til avtalt tid. Millehaugen hadde permisjon fra klokken 9 til 15, men da han ikke kom tilbake, slo politiet riksalarm.

Politiets etterforskning tyder på at 53-åringen reiste med fly fra Værnes lufthavn til Oslo lufthavn ved 12-tiden onsdag.

Han skal deretter ha satt seg på flytoget inn mot Oslo sentrum, ifølge politiet, som ikke sier noe mer om hvorvidt sporene av 53-åringens flukt slutter der.

Torsdag gjennomførte politiet ransaking av boligen til en bekjent av 53-åringen etter opplysninger om at han kunne oppholde seg der. Det var imidlertid uten resultat.

Sannsynlig at han fikk hjelp

Politiet har sendt ut et overvåkingsfoto som viser det politiet tror er Millehaugen på Værnes lufthavn.

Flybilletten som han brukte, var kjøpt før permisjonsdagen, og politiet mener dette betyr at den dobbeltdrapsdømte fikk hjelp fra utsiden.

– Vi undersøker blant annet om noen har hjulpet ham med flybilletter eller å komme seg til Værnes. Det er en sannsynlig hypotese at noen har hjulpet ham, sier politiadvokat Bente Bøklepp i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Politiet ønsker tips fra publikum som kan sitte på opplysninger eller observasjoner, og de understreker at ingen må foreta seg noe på egen hånd dersom de ser ham.

– Kontakt politiet hvis du har gjort observasjoner som kan være av interesse, sier Bøklepp i en pressemelding.

Hadde mobil og penger

Millehaugen hadde personlige eiendeler, deriblant mobil og penger, da han gikk ut fra Trondheim fengsel onsdag morgen, ifølge politiet.

Dette var Millehaugens sjette permisjon, hvorav de foregående har foregått som planlagt – og uten tilsyn.

Fengselslederen forsvarer at permisjonen skjedde uten tilsyn.

– Vi mener vurderingen vi har gjort, er riktig, og vi står for den. Som nevnt er det alltid en risiko knyttet til å gi domfelte permisjon, men alle skal tilbakeføres til samfunnet, og da må de ha en progresjon og gradvis utprøving, sier fengselsleder Egil Gabrielsen i Trondheim fengsel til Adresseavisen.

Dømt for to drap

Millehaugen har et langt rulleblad og har sittet i fengsel mer eller mindre hele sitt voksne liv. Han er blant annet dømt for en rekke ran – men de alvorligste dommene fikk han for to drap.

I 1993 ble han dømt til 17 års fengsel for å ha skutt og drept en fengselsbetjent i Sarpsborg fengsel året før. Han tvang også en annen fengselsbetjent til å kjøre seg til Oslo. Dagen etter meldte han seg for politiet.

I 2012 ble han dømt til 21 års forvaring for drapet på Young Guns-leder Mohammed «Jeddi» Javed. En annen mann ble dømt i samme sak for å ha bestilt drapet på gjenglederen. Forvaringsdommen hadde en minstetid på ti år, og 53-åringen har vært på flere permisjoner tidligere som altså har forløpt seg på normal og avtalt måte.