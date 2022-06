Bygg- og anleggsnæringen undertegner klima-forpliktelser

Sektoren tar med dette et frivillige og samlet grep for å kutte utslipp. Samtidig etterlyses handling fra regjeringen.

For å nå klimamålene må halvparten av alle klimagassutslipp i bygg og anlegg kuttes på mindre enn åtte år, påpeker Eirik Gjelsvik, styreleder i Entreprenørforeningen.

– For bedriftene innebærer strakstiltakene mer systematisk måling av klimagassutslipp, slik vil man også kunne planlegge for å kutte mer og raskere enn i dag, sier han.

Sektoren er direkte og indirekte ansvarlig for 15 prosent av totale klimagassutslipp fra norsk økonomisk aktivitet, viser analyser som Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg har fått gjennomført. Selv om flere aktører har klart å oppnå tydelige reduksjoner, har utslippene i sektoren ikke gått ned de seneste tre årene.

Kari Sandberg, administrerende direktør i foreningen, mener klimamålene ikke kan nås uten innsats fra bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen. Hun sier politikerne må stille strengere klimakrav for sektoren.

– Vår bransje tar samfunnsansvaret, og vi ønsker strengere klimakrav fra byggherrer og myndigheter. Vi ser at gode og smarte miljø og klimaløsninger er lønnsomme og derfor forplikter våre medlemsbedrifter seg til å kutte 20 prosent av klimagassutslipp fra materialer. Nå må myndighetene på banen for å få med hele bygge- og anleggsnæringen og ikke overlate oppgaven til de som nå går foran, er avgjørende for å nå klimamålene, sier hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen