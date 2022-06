WHO-sjefen til Arendalsuka

Det opplyser Harald Stanghelle, som leder hovedprogramkomiteen. Pandemien har gjort ham til et velkjent navn også for oss her i Norge, påpeker han.

– Det er veldig spennende at mannen som er kalt «verdens helseminister», har takket ja til å komme til Arendal for å snakke om globale helseutfordringer, sier Stanghelle.

WHO-sjefen skal holde sitt foredrag på siste dag i Arendalsuka, fredag 19. august. Han vil da gjøre rede for hvordan bildet ser ut for den globale pandemien nå. Han vil også ta for seg hvordan vi må forberede oss på den neste pandemien. I tillegg er han opptatt av å formidle hvordan det multilaterale systemet må styrkes for å svare på felles helseutfordringer.

