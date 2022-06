Støre slår tilbake mot strømopprørere i LO

Av Johan Falnes / NTB

I en tale til LO-kongressen onsdag tok statsministeren til motmæle mot de kreftene i LO som vil ha et oppgjør med kraftkablene.

– At strømprisene vi har nå, ikke er bærekraftige, er ingen uenig i. Men at svaret på utfordringen er å kutte kabler eller si opp avtalene våre med et Europa i energikrise, det er jeg uenig i, sa Støre.

– Det vil i sin tur ramme Norge og norsk industri, advarte han.

Opphetet debatt på kongressen

Den såkalte Industriaksjonen, med Fellesforbundets Atle Tranøy som en av frontfigurene, har skapt bølger på kongressen. Deres krav er en helt annen politisk styring over kraften enn i dag.

Blant forslagene som er lagt på bordet på kongressen, er krav om begrensning i krafteksporten og utmelding av Norge fra EUs energibyrå Acer.

Støre påpeker for sin del at regjeringen har lovt at det ikke skal bygges nye utenlandsforbindelser i denne stortingsperioden.

– Men vi skal heller ikke kutte kabler, sa han.

Statsministeren viste til at Norge har hatt kraftforbindelser til andre land helt siden 60-årene.

– Det siste året har vært ekstraordinært. Men la oss ikke tape av syne de siste tiårene der vårt energisystem har sikret oss lave strømpriser og høye inntekter til fellesskapet, sa Støre.

– De kablene bidrar til god utnyttelse av både våre egne vannkraftressurser og kraftproduksjonen i Europa, fastholdt han.

Vil se på vannmagasinene

I stedet for kabelkutt ser Støre for seg et sett med grep for å få bedre kontroll over strømprisene.

Statsministeren framhever utbygging av mer fornybar kraft som det viktigste.

– Slik det er nå, så styrer Norge mot et kraftunderskudd. Vi må ha vedtak som gjør at vi kan få mer fornybar kraft. Det er det overordnede spørsmålet. Og så kan det være behov for å gjøre justeringer i vårt kraftsystem som sikrer rimelig kraft til både folk og industri, sier Støre til NTB.

Han ser også for seg tiltak for å utbedre nettkapasitet og sirkulasjon av kraft i Norge.

I tillegg kan det bli nødvendig med nye grep for å sikre forsvarlig fylling av vannmagasinene.

– Der kan det være behov for å gjøre justeringer i reguleringene for å ivareta dette.

Uvisst utfall

Hvor LO lander i saken, blir ikke klart før voteringen på fredag. Der skal LOs nye handlingsprogram vedtas.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik vil ikke forskuttere utfallet.

– Men det som er viktig for oss, er at vi har stabil krafttilgang framover, og ikke minst at vi har stabile priser, både til husholdningene og ikke minst til industrien vår framover, sier hun til NTB.

Hun håper samtidig at regjeringens energikommisjon – der LOs egen energiekspert Are Tomasgard er med – vil komme med gode løsninger.

– Det vi vet, er at vi kommer til å trenge mye mer kraft framover hvis vi skal nå klimamålene våre.

