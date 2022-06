NRK: Politiet etterlyser dobbeldrapsdømt mann i Trondheim som ikke møtte opp etter permisjon

53-åringen skulle møtt opp i fengselet klokken 15 onsdag ettermiddag, men kom ikke tilbake som avtalt, skriver NRK.

Dermed ble det umiddelbart slått såkalt riksalarm, noe som medfører at mannen er etterlyst hos politiet over hele landet.

– Det er alltid beklagelig. Det er alltid risiko med tilbakeføringsarbeid, sier fengselsleder Egil Gabrielsen ved Trondheim fengsel til kanalen.

Mannens forsvarer, advokat Morten Furuholmen, sier han ikke er kjent med saken.

53-åringen ble for drøye ti år siden dømt til 21 års forvaring for å ha drept en mann i Oslo i 2009. Han er også tidligere dømt for å ha drept en fengselsbetjent etter et rømningsforsøk fra varetekt i Sarpsborg i 1992. Han ble for dette dømt til 17 års fengsel.

