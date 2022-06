Kortere straff for drapsforsøk på Holmlia

Den nå 25 år gamle mannen er i Borgarting lagmannsrett dømt til fem år og ni måneders fengsel for drapsforsøk – et halvt år mindre enn Oslo tingrett kom til i sin fellende dom i fjor. Årsaken er blant annet lang saksbehandlingstid.

Skyteepisoden som resulterte i en tiltale for drapsforsøk, fant sted på en mye brukt gangvei ved Holmlia senter en ettermiddag i april 2018. Hovedtiltalte skjøt offeret i beinet, og tok nesten livet av ham fordi prosjektilet rev over lårpulsåren.

Den unge mannen ville ha mistet livet, hadde det ikke vært for at han fikk rask, livreddende hjelp. Han sliter fortsatt med smerter og nedsatt funksjon i beina og psykiske påkjenninger som følge av drapsforsøket, framgår det av dommen

– Ved straffutmålingen la lagmannsretten til grunn et utgangspunkt på fengsel i sju år, skriver lagmannsretten i et sammendrag av dommen.

25-åringen erkjente å ha båret våpen på offentlig sted, men nektet straffskyld for drapsforsøk fordi han hevder han ikke hadde til hensikt å drepe.

Lagmannsretten kom enstemmig til at skuddet ble avfyrt forsettlig – altså at tiltalte hadde til hensikt å avfyre det. Et flertall av dommerne kom også til at tiltaltes forsett også omfattet dødsfølge.

Den 25 år gamle mannen må også betale 150.000 kroner i oppreisningserstatning til skuddofferet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen