Befal tiltalt for å ha misbrukt stillingen sin for å skaffe seksuell omgang

Forsvaret gikk til politiet med saken da den ble kjent. Nå er det tatt ut tiltale mot mannen, melder NRK.

Det mannlige befalet hadde høyere grad enn kvinnen, som var befal i samme avdeling.

Hendelsen skal ha skjedd for snart et år siden, mens mannen var i overgangen til en ny lederstilling. Denne stillingen har han beholdt.

Bistandsadvokaten til den fornærmede kvinnen sier det har vært en belastning at mannen har beholdt denne stillingen.

– Fornærmede opplever at hun har fått god oppfølging og støtte under etterforskningen. Men hun reagerer på at han fikk sitt opprykk som om ingenting hadde skjedd, sier bistandsadvokat Ingunn Tøllefsen.

Erling Nervik, kommunikasjonssjef i Hæren, sier at mannen ikke har hatt leder- eller personellansvar etter at han byttet stilling. I forbindelse med rettssaken og i påvente av en eventuell domsavsigelse er vedkommende nå blitt fritatt for sin arbeidsplikt, opplyser han.

– I og med at saken ble etterforsket av politiet valgte vi å avvente den videre rettslige prosessen siden vi fortsatt har et arbeidsgiveransvar å ivareta for begge parter, sier Nervik.

Rettssaken starter torsdag 2. juli.

