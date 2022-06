Bedrageridømt hevdet han var Erna Solbergs livvakt

Oslo tingrett har dømt den 39 år gamle mannen til 14 måneders fengsel, men dommen er altså ikke rettskraftig, skriver Dagbladet. Han er også dømt til å betale tilbake drøyt 1,2 millioner kroner til de to kvinnene.

Mannen møtte den ene kvinnen via datingappen Tinder i 2017. Han fortalte at han hadde økonomiutdannelse fra USA og bakgrunn som spesialsoldat og jobbet i Økokrim. Han sa senere at han hadde fått jobb i Forsvarets etterretningstjeneste og hadde vært livvakt for daværende statsminister Erna Solberg på en reise til Pakistan.

Kvinnen ble lurt til å tro at mannen ventet på en millionarv, og hun lånte ham penger. Hun fikk også vite at de økonomiske problemene måtte holdes hemmelig.

Fro halvannet år siden ble kvinnen kontaktet av den andre fornærmede i saken, en kvinne som sa at hun og 39-åringen var samboere.

Retten mener mannen ikke hadde planer om å betale tilbake pengene han lånte, men bruke dem på å finansiere sin egen livsstil. Tingretten mener han kynisk og planmessig utnyttet kvinner for økonomisk vinning.

Forsvarer Heidi Ysen sier mannen mener seg uskyldig dømt. I retten innrømmet han at han ikke hadde økonomiutdanning eller hadde jobbet i Økokrim eller E-tjenesten.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen