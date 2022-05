Strømprisene truer arbeidsplassen til Glenn Cato. Her er hans melding til LO-kongressen

Tenk deg følgende scenario: Du bruker 1,6 gigawattimer med strøm i året. Hovedsakelig til å lage rammer, lokk og rister til vann, avløp, kummer, springer, lemmer og tekniske kummerlokk. Strømforbruket ditt er 20 prosent av det hele kommunen din bruker.

Det du bruker på strøm i løpet av en dag er mer enn det de fleste husholdninger gjør på ett år. Så begynner prisene å stige. Strømutgiftene dine blir ikke bare doblet. De blir tredoblet.

Dette er virkeligheten for Furnes Jernstøperi på Stange i Innlandet. Hjørnesteinsbedriften sysselsetter rundt 140 ansatte – ikke bare i Stange, men også i Ringsaker og Løten og i byene Hamar og Elverum.

Bruker kongressen aktivt

Glenn Cato Furulund har ikke bare jobbet ved Furnes Jernstøperi siden desember 1999. Han er også klubbformann, leder av LO i Hamar og omegn og en av 315 delegater på LO-kongressen.

En av sakene Furulund brenner for er nettopp de skyhøye strømprisene. Folk har fått rask hjelp i en ekstraordinær situasjon. Det samme har bøndene og kulturlivet.

Næringslivet, derimot, er som Furulund sier «overlatt til seg selv». Det kan få dramatiske konsekvenser for kraftkrevende industri.

Han vil derfor at kongressen skal vedta dette: «Å få regjeringa til å gjøre noe med prisene på strøm og drivstoff for vanlige folk og bedrifter. Slik det er nå, står vi i fare for å rasere norsk arbeidsliv».

– Det må skje noe nå. Hvis ikke står det mange arbeidsplasser i fare. Ikke bare her, men også i nærområdet. Jeg vet om flere bedrifter som sliter tungt, sier Furulund til FriFagbevegelse.

Glenn Cato Furulund i samtale med slipeoperatør Sondre Sørlie ved Furnes Jernstøperi. (Aslak Bodahl/FriFagbevegelse)

Fast lavprisavtale

Han forventer en bred debatt om strømprisene på årets LO-kongress. Budskapet hans er at næringslivet trenger en utstrakt hånd i en svært utfordrende tid.

– Jeg håper kongressen vedtar å legge mer press på regjeringen for å få til noe. Det begynner å haste med å få på plass en strømstøtteordning nå, sier smelter og ovnsarbeider Furulund.

Et krav fra ledelsen ved Furnes Jernstøperi er en lav fastprisavtale. Dessuten må mellomlegget mellom fastpris og spotpris kompenseres. På den måten kan støperiet få samme rammebetingelser.

I perioder med strømpriser på 10–15 øre kwh i Nord- og deler av Midt-Norge, har Furnes betalt opp mot 2 kroner kwh. Konkurransevridningen mellom bedriftene bekymrer de ansatte.

– Mens strømmen er statsstyrt fra Dovre i retning Trondheim, rår markedskreftene sørover, sier han.

Toppmøte om havvind uten Norge

Et av LOs klimamål er å videreutvikle leverandørindustrien til å ta markedsandeler i havvindmarkedet og ta en ledende posisjon innen flytende havvind.

Furulund synes det var merkelig at Norge ikke ble invitert da Danmark holdt toppmøte om havvind. Danmark, Tyskland, Belgia og Nederland vil tidoble utbyggingen av havvind i Nordsjøen, men Norge vil prioritere egen satsing.

Samarbeidet mellom de fire landene utgjør rundt halvparten av EUs mål om at havvind skal kunne produsere totalt 300 gigawatt innen 2050.

– Minst like viktig er det å bygge ut vannkraftverkene. Norge kan produsere mye strøm ved å oppgradere og utvide eksisterende vannkraftverk, sier Furulund.

Ifølge Arnstein Lilleberg ved Furnes Jernstøperi gjør høye strømpriser store utslag for bedriften. (Aslak Bodahl/FriFagbevegelse)

I skyggen av industrikjempene

Furnes har i dag en fastprisavtale for halvparten av strømmen, men den kontrakten utløper i juni. Furulund frykter at den nye fastprisavtalen vil øke strømkostnadene enda mer.

– Sammenlignet med industrigiganter som Hydro og Elkem, er vi ikke velsignet med langsiktige kraftkontrakter som løper over flere tiår. Som mellomstor bedrift er ikke vi sikret lave strømpriser. Markedet er ikke interessert inngå slike avtaler med oss, påpeker Furulund.

Arnstein Lilleberg, arbeidsleder i ovnsavdelingen og tidligere klubbformann før Glenn Cato Furulund overtok vervet i 2008, vil enten at myndighetene innfører en makspris eller kommer med en strømkompensasjon.

– Hvis kostnadene blir så store at vi ikke sitter igjen med noe, vil det forsvinne arbeidsplasser her. Strøm er en liten del av utgiftene, men det gjør store utslag, sier Lilleberg.

– Alt det vi kjøper inn har også doblet seg i pris. Vi har langsiktige kontrakter, og det kan derfor ta både tre og fire måneder før vi får de økte prisene ut til kundene, sier mangeårige industriarbeideren.

Mindre kjøpevillige

Regnestykket er enkelt: Hvis strømstøtten til bedriftene uteblir, vil heller ikke Furnes Jernstøperi tjene særlig penger. Da kan også flere av de ansatte risikere å miste jobben.

– Når vi må skru opp prisene på varene, vil også kundene kjøpe mindre. Da får vi også færre arbeidsoppgaver, sier klubblederen ved Furnes Jernstøperi.

Kundene til bedriften befinner seg hovedsakelig i staten og i kommunene. Ett eksempel på de høye råvareprisene er at store veiprosjekter krymper og blir nedprioritert.

– Det begynner nærme seg et år med høye strømpriser. Nå må regjeringen begynne å se hva som skjer, mener Glenn Cato Furulund.

Slik svarer regjeringen

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) skjønner godt at Furnes Jernstøperi reagerer på de høye kraftprisene.

– Vi ønsker mer industri i Norge, ikke mindre. Derfor må vi sørge for at ren og rimelig fornybar energi forblir et konkurransefortrinn for norsk industri. Det viktigste vi kan gjøre er å øke kraftproduksjonen og bygge ut strømnettet, sier Vestre til FriFagbevegelse.

Regjeringens plan for havvind innebærer en dobling av den norske kraftproduksjonen i årene framover. Det vil bidra til å dempe kraftprisene og forhåpentlig sikre norsk industri all den kraften som trengs.

Ifølge Vestre følger regjeringen den ekstraordinære situasjonen nøye og har nær dialog med næringslivet og partene i arbeidslivet.

– Vi er beredt til å støtte næringslivet dersom forholdene tilsier det, slik vi også gjorde under omikronbølgen i vinter. Samtidig må vi vurdere eventuelle økonomiske støttetiltak opp mot situasjonen i norsk økonomi, påpeker Ap-statsråden.

– Dersom vi øker pengebruken over statsbudsjettet nå, risikerer vi raskere renteoppgang, og det kan gå utover bedrifter og husholdninger over hele landet. Trygg økonomisk styring vil alltid være en hovedprioritet for regjeringen, påpeker han.

