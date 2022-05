Politiet løslater de fem siktede i korrupsjonssaken

Dermed blir det ingen fengslingsmøter i tingretten, skriver avisen.

Siktelsene blir imidlertid opprettholdt, opplyser forsvarerne for de fem mennene.

Det var tirsdag morgen at sivilkledd politi aksjonerte mot Nordeas hovedkontor i Norge, på Majorstuen i Oslo. Samtidig slo politiet til mot flere privatadresser i Oslo i en større aksjon som omfattet over 50 politiansatte.

De fem er siktet for grov korrupsjon eller medvirkning til dette. Fire av de siktede er eller har vært ansatt i Nordea og Nav.

150 millioner kroner

Politiet mistenker at de siktede har delt ut totalt 150 millioner kroner i lån basert på uriktig informasjon. Nordea avdekket dette i mars og anmeldte selv saken til politiet.

– Det er omfanget som gjør at det anses som grovt, sa politiadvokat Kristin Rusdal i Oslo-politiet til NTB tidligere.

Etterforskningen er i en innledende fase, og politiet mener det er for tidlig å gå inn på detaljene i saken og hver enkelts rolle i den.

Stiller seg uforstående til siktelsen

Flere av de siktede sier de ikke kjenner seg igjen i siktelsene.

– Han kjenner seg overhodet ikke igjen i beskrivelsen som er gitt i grunnlaget for pågripelsen, sier advokat Ola Lunde, forsvarer til den ene Nav-ansatte, til Dagbladet Børsen.

To av de andre siktede sier at de også stiller seg uforstående til siktelsen, mens de to andre ikke vil kommentere saken per nå.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen